Onze opinie. Aan de ‘gedoemde’ jeugd, geniet!

Onze opinie. “De Europese Unie kon Rusland sanctione­ren, ze moet nu ook het licht aanhouden”

Duitsland, Frankrijk en Denemarken roepen hun burgers op om energie te besparen. Sommigen lanceren nu campagnes. Als je het zo bekijkt, was onze federale energieminister Tinne Van der Straeten (Groen) een ‘early adopter’. Een vroege vogel. Zij lanceerde zo’n campagne al in april. We deden er smalend over. Politici dringen te hard ons leven binnen met allerhande regels en opgeheven vingers. Maar de microgolfoven van Tinne Van der Straeten bleek een betuttelende politiek van het minste kwaad.

29 juni