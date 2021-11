ONZE OPINIE. 250 laadpalen voor elektrische wagens per jaar erbij? Daar lachen ze in Amsterdam eens om. Trage Belgen

Het probleem is niet dat de Vlaamse regering nog niet tot een akkoord is gekomen voor deze klimaattop. Het hangt niet af van het Schotse Glasgow, waar menig toppoliticus voet aan wal zet via een privéjet. Dan liever planepoolen à la Zuhal Demir. De Europese Unie vertolkt daar ons standpunt. De lidstaten moeten tegen 2023 hun plannen klaar hebben. Het probleem is dat de Vlaamse regering nu pas uit de startblokken schiet. Déjà-vu naar 2019. Zuhal Demir (N-VA) dreigde toen niet naar Madrid te vliegen als ze geen becijferd plan op zak zou hebben. Op de valreep vloog ze toch. De plaat blijft steken. Ook nu wil ze enkel opstijgen met ambitieuze maatregelen op zak. Het is goed dat ze aan de boom schudt. Voor de zomervakantie gaf ze iedereen huiswerk mee: zoek mij die groene winst. Maar al dat huiswerk is duidelijk niet af. Opnieuw niet af.