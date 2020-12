Ziekenhui­zen in “interne lockdown”: waar komen die corona-uitbraken vandaan?

23 december Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kampen ziekenhuizen met grote corona-uitbraken. De 300 patiënten van het AZ Sint-Lucas in Brugge krijgen geen bezoek op kerst en nieuw. In Geel is er een opnamestop omdat te veel personeel thuis zit. Ook in het ziekenhuis van Sint-Niklaas is de situatie nijpend. Zijn bezoekers te laks geworden? Maken artsen en verpleegkundigen meer foutjes?