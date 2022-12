Onze journaliste zoekt gezin weer op dat ze hielp vluchten uit Oekraïne: “De meisjes tekenen bommen en granaten, geen kerstboom”

België werd voor hen Nooitgedachtland, maar hun leven anno 2022 is niet bepaald een sprookje. “Onze mannen zijn nog daar.” Onze journaliste die in maart mee vluchtelingen evacueerde vanaf de Pools-Oekraïense grens, zoekt hen weer op in hun tijdelijke woonst in Wezemaal. “Toen de tweeling schooltelevisie zag over de oorlog, kwamen ze huilend terug naar huis.”