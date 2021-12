Onze journaliste voelt dat de zaak-Julie Van Espen haar generatie heeft veranderd: “Geen enkele vrouw kan ontsnappen aan het gevoel: ‘dit had ik kunnen zijn’”

Showbizz Maaike Cafmeyer blikt terug op proces De Pauw: “Ik werd openlijk aan de schandpaal genageld”

Een maand na het hele proces rond Bart De Pauw (53), heeft Maaike Cafmeyer (48) voor het eerst gereageerd op de zaak. Aan de hand van een gedicht vertelde ze in het programma ‘Winteruur’ van Wim Helsen op Canvas dat ze heel diep heeft gezeten. “Ik was wanhopig en verdrietig. Ik zat in een put en ik wist niet hoe ik er ooit nog uit zou raken.”

