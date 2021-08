Onze journaliste Nadine Van Der Linden wikt en weegt foute woorden Eddy Demarez: “Eerder dan mensen steevast op non-actief te zetten, zouden antwoorden interessant zijn”

Dit zijn bijzondere Olympische Spelen geweest, ánders dan vorige edities. Opeens werden vragen gesteld bij de manier waarop sporters worden beoordeeld. 'Gefaald, door het ijs gezakt, vandaag weinig waard'? Op Twitter - weeral - gaven Sporza-kijkers aan meer mildheid te prefereren, aandacht voor het mentale. Hiermee opent zich een interessant debat, want als 'het niet elke dag perfect kan zijn', geldt dat dan ook voor piloten of chirurgen? Ook seksisme was op deze Spelen een thema, klassiek is het debat daar even hevig. 'Overdrijven die vrouwen geen beetje?'