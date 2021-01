Onze journaliste Julie Colpaert vanuit Den Bosch: “Winkels volledig vernield en leeggeroofd, vrouw in tranen”

Vrees voor onrust in ons land groeit. Jongeren roepen op sociale media op tot opstand: “Heel het centrum gaat dood”

11:22 In Nederland zijn protesten tegen de coronamaatregelen en de avondklok gisteren voor de derde dag op rij uitgemond in gewelddadige rellen. Ook bij ons groeit de vrees voor onrust na een aantal verontrustende berichten op sociale media. In Maasmechelen werd maandag een molotovcocktail richting het huis van een oud-burgemeester gegooid. “Maasmechelen, we gaan beginnen”, is te horen op videobeelden van het incident. Ook in Genk, Turnhout en Kortrijk wordt opgeroepen om over te gaan tot een opstand.