Onze journalist vertelt over zijn weken undercover bij PostNL: “Ik zag kinderen die 10 uur per week werken, voor amper 40 euro”

Weken aan stuk, bij drie verschillende onderaannemers van PostNL. Om zich zo goed mogelijk te verdiepen in wat de onderwereld van de pakketbezorger bleek te zijn. Aanleiding van het onderzoek: de al 29 dossiers die zich opstapelen op de rechtbank. Koeriers en onderaannemers klagen namelijk steen en been over de uitbuiting die ze dagelijks meemaken. Het tempo van het volume aan pakjes die ze thuis moeten brengen, kunnen ze niet meer aan. En dat van 7 uur ‘s ochtends tot soms 22 uur ‘s avonds, dag in dag uit. “Op het einde van de rit was ik kapot”, zegt Joppe. “Maar voor die onderaannemers is dat dagelijkse kost, met bijna een kwestie van leven of dood.”