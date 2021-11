Onze journalist vertelt over zijn weken undercover bij PostNL: “Ik zag kinderen die 10 uur per dag werken, voor amper 40 euro”

Premier De Croo veroor­deelt rellen in Brussel scherp: “Crimineel en walgelijk”

Premier Alexander De Croo (Open Vld) veroordeelt de rellen bij de coronabetoging in Brussel van zondag scherp. “Crimineel en walgelijk”, noemt hij de onlusten maandag in een reactie. “Een gevecht tegen elkaar is het laatste wat we nodig hebben.”

22 november