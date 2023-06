Onze journalist schrijft eerste Nederlandstalige boek over TikTok: “Ik googel niet meer, ik tiktok”

Belg die vastzat in Algerijnse gevangenis wegens bezit van valse geldbiljet­ten na 50 dagen vrijgela­ten: “Maar strijd is nog niet gestreden”

Het was zijn vriendin die midden april een noodkreet sloeg in de Franstalige pers: haar vriend zat op dat moment al enkele weken vast in de Algerijnse gevangenis “in onmenselijke omstandigheden”. Vandaag laat RTL Info weten dat de 49-jarige man eind april werd vrijgelaten uit de gevangenis. Sinds 9 mei is hij terug in ons land.