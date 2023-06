Onze journalist schrijft eerste Nederlandse boek over TikTok: “Ik googel niet meer, ik tiktok”

Van Quickenbor­ne open voor debat over straffen na zaak Reuzegom, “maar er moet balans zijn”

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) is bereid een open debat te voeren over de straffen in ons land, maar waarschuwt dat daarbij een balans moet worden bewaakt. Het mag niet enkel gaan om vergelding, maar ook over hoe je mensen op het rechte pad krijgt. Dat heeft de minister vandaag verklaard in De Zevende Dag op VRT 1.