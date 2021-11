Onze journalist legt sociale fraude bloot: PostNL zet kinderen, zwartwerkers en ongedocumenteerde personen in om pakjes rond te brengen in ons land

Onze onderzoeksjournalist Joppe Nuyts ging enkele weken undercover aan de slag bij koeriersbedrijf PostNL. Hij stelde vast dat er “op vrij grote schaal sociale fraude plaatsvindt”. Zo zet PostNL kinderen, zwartwerkers en personen die illegaal in het land verblijven in om pakjes rond te brengen in ons land. Onze reporter maakte zijn bevindingen over aan de sociale inspectie. Dat leidde vanochtend tot invallen bij PostNL-depots in ons land.

Vanochtend vroeg om 6 uur vielen sociale inspecteurs samen met politieagenten en douaniers in de provincie Antwerpen eerst binnen bij het depot van koeriersbedrijf PostNL in Wommelgem en even later om 8.30 uur ook in dat van Mechelen. Ze stelden onder meer inbreuken voor zwartwerk en deeltijdse arbeid vast.

Aanleiding voor de invallen is het onderzoek van HLN en VTM Nieuws door onze journalist Joppe Nuyts. Hij stelde zelf vast dat er zeker acht kinderen van 13 en 14 jaar aan het werk waren, zonder geldig rijbewijs dus. PostNL bleek ook mensen zonder papieren en zwartwerkers in te schakelen om pakjes rond te brengen. De inbreuken gebeurden bij onderaannemers van PostNL, dat zelf niet met chauffeurs werkt.

In de documentaire van Nuyts getuigt de 14-jarige Tim dat hij als 13-jarige begon en tot tien uur per dag werkte. Hij moest mee in de laadruimte en legde pakketjes op de zetel vooraan zodat de bestuurder sneller kon leveren. “Veel verdiende ik daar niet, het was bijna slavenarbeid”, zegt hij. Een andere getuige bevestigt dat en spreekt van “moderne slavernij” nadat hij een order kreeg voor het leveren van 494 pakketjes. “Dagen van zestien uur per dag zijn geen uitzondering bij PostNL, 400 pakketjes per dag afleveren ook niet”, aldus onze onderzoeksjournalist Joppe Nuyts. Zelf had hij een vast contract voor 4 tot 8 werkuren per dag en verdiende hij 12 euro per uur.

Het depot in Wommelgem werd tijdelijk verzegeld. PostNL kan een verzoekschrift indienen om het pand in Wommelgem opnieuw te openen, maar daar zal de auditeur over gaan. Dat kan zo’n veertien dagen duren. Tot dan is het mogelijk dat de klanten die afgelopen weekend online een pakketje bestelden, zullen moeten wachten op hun bestelling. Het gaat om 13.071 pakjes, zo vernam onze redactie.

Volledig scherm © Photonews