Onze journalist ging enkele weken undercover werken bij PostNL: “Sociale fraude op vrij grote schaal”

Onze onderzoeksjournalist Joppe Nuyts ging enkele weken undercover bij PostNL werken. “Het is geen kwestie van acht uur per dag werken, maar wel van dat busje moeten leeg krijgen”, vertelt hij bij VTM Nieuws. “Je weet nooit op voorhand hoeveel pakjes je per dag zal moeten leveren. Soms ging het om meer dan vierhonderd pakjes per dag. Zeker nu tijdens de drukke periode; Black Friday en de feestdagen komen eraan. We vroegen ons af hoe we die pakjes in hemelsnaam allemaal op tijd geleverd zouden krijgen bij de klanten.”