Onze jongste lezers schrijven aan de Sint: “Ik vraag niet veel, alleen dat de wereld weer normaal is”

Als jij één dagje Sint kon zijn, wie zou jij dan zeker een pakje geven? Dat vroegen we aan onze jongste lezers. We kregen ontroerende briefjes en prachtige tekeningen terug. Een overzicht.

IK ZOU ZEKER EEN PAKJE GEVEN AAN...

... mijn zieke oma

Ik geef als Sint een cadeau aan mijn oma die net te horen kreeg dat ze kanker heeft. Door corona kunnen we haar niet bezoeken, en dat is hard, voor ons, maar vooral voor haar.

Felix Peeters (8) uit Mechelen

... mijn broer Jelle

Ik woon in Brakel. Niet zo ver van de eerste minister. Was ik eens Sinterklaas, dan gaf ik een pakje aan mijn broer Jelle, omdat ie zo lief is. Iets van Lego ofzo. Zelf had ik graag een blauwe duikbril gekregen. Tot 6 december!

Jana Holvoet (10) uit Nederbrakel

... mezelf, mammie en parain

Mijn naam is June. Ik zit in het derde leerjaar. Het is er een zotte boel omdat meester superzot doet, of is. Ik mag vandaag voor Sinterklaas spelen. Het liefste zou ik mezelf, mammie en parain een supercadeau geven, eentje die niemand mij kan geven. Ook al zijn mammie en parain superlief en zorgen ze goed voor mij, ik mis mijn mama en papa heel erg. Ze zijn 2 jaar geleden overleden. Ik denk nog veel aan hen en dan ben ik verdrietig. Dan kijk ik naar de foto’s van mama en papa. Daag Sint.

June Oers (8)



... June



Ik wil graag June blij maken, Sint, want haar mama en papa zijn dood. Ik zou haar een mama en papa willen geven maar dat kan ik niet… voor mezelf mag je me verrassen.

Laurence Vervenne (8) uit Knokke-Heist

... twee heldinnen

Breng je a.u.b. een mooi cadeau voor mijn mama en mijn tante omdat ze twee heldinnen zijn die allebei in de zorg werken in het Heilig Hart ziekenhuis van Lier.

Enora Moris (3) uit Lier

... alle arme kindjes

Ik ben Lobke en ben net 6 jaar geworden. Ik hou heel veel van kleuren en knutselen. Ik hou ook heel veel van Sinterklaas en zijn pieten. Dit jaar heb ik goed opgeruimd want ik wilde het speelgoed waarmee ik niet meer mee speel graag geven aan kindjes die weinig speelgoed hebben. Mijn mama is dit dan ook gaan brengen naar een deelplein. Als ik Sinterklaas mocht zijn dan bracht ik alle arme kindjes extra veel speelgoed en koeken dit jaar! Ik heb ook een zusje Febe maar die maakt alleen nog maar kribbel-krabbeltekeningen, maar ze is wel een hele lieve zus.

Lobke Schoefs (6) uit Bilzen

... de hele wereld

Dit jaar vraag ik niet veel... Ik zou graag hebben dat de wereld weer normaal is, iedereen gezond, vrolijk en blij.

Ik ben vorig jaar mijn lieve opa verloren en nu met die corona mogen we niet knuffelen of logeren bij oma en dat maakt me verdrietig, op school mag je ook niet knuffelen met je vriendjes, ik mag niet gaan sporten, soms begrijp ik het niet allemaal.

Dikke knuffel,

Malia Dewil (11) uit Wezemaal



... juf Valerie

Ik zou graag veel cadeautjes brengen bij mijn juf Valerie en haar drie kindjes, omdat een van haar zoontjes soms ziek is en omdat ik hen graag zou troosten.

Maren (5) uit Gent

... al mijn oma’s en opa’s



Als ik één keer Sint mocht zijn, zou ik heel veel snoepjes geven aan al mijn oma’s en opa’s, omdat die ons altijd verwennen en omdat wij van hen veel meer snoepjes krijgen dan van onze eigen mama en papa! En ook aan oma Stok, omdat we daar alleen nog aan het raam op bezoek mogen en als ik Sint ben, dan kom ik gewoon langs de schoorsteen.

Ferre (5) uit Gent

... mijn vake

Graag een cadeautje voor mijn vake die altijd zottekes doet en lief is voor ons!

Yentl Claeskens uit Westerlo

... mijn mama



Ik zou mijn mama heel graag verrassen en bedanken voor wat ze elke dag voor me doet. Ze neemt me mee naar school, waar ze dan zelf voor de andere kindjes zorgt als juf. Op deze foto zit ik naast mijn mama in het eerste kleuterklasje.

Eleni De Jaegher (3) uit Zelzate

... mijn liefje



Als ik Sint mocht zijn gaf ik Maari iets omdat dat mijn liefje is en ik hou van Maari.

Elias (7) uit Bever

... mijn konijnen



Ik speel eens voor ‘Sint’. Ik wil mijn konijnen een groter hok geven omdat ze nu een klein huisje hebben.

Lenn De Cock (8) uit Knokke-Heist

... onze mama en papa



Wij zijn volledig klaar voor de sint… want wij zijn superbraaf! Hopelijk brengt hij wat pakjes voor ons mee en wie weet iets voor mama en papa, zij zijn onze superhelden. Ook verdienen de mensen die in een ziekenhuis werken een groot cadeau, van dokter tot poetsvrouw. Wij zijn zo blij dat we eindelijk weer naar school kunnen, dat hebben we zo gemist! We hebben nog één wens: dat de Sint alle mensen die andere mensen kwaad doen, meeneemt zodat niemand nog moet afzien.

Louise-Marie (11) en Madeleine Mylle (6) uit Ichtegem

... mama



Ik zit in de leukste klas van de hele wereld. Ik mag voor Sinterklaas spelen. Ik geef mijn mama een boeket bloemen omdat ze alles doet voor mij.

Lex De Muynck (7) uit Knokke-Heist

... mijn beste vriendin



Dan zou ik aan Judith mijn vriendin een groot pakje geven omdat ze mij altijd helpt en ze is heel lief voor mij. We vinden dezelfde dingen leuk: paarden, tekenen en knutselen. Ze is mijn beste vriendin!

Maud (8) uit Antwerpen

... Maud

Als ik Sint zou zijn, dan zou ik aan Maud een pakje geven. Ik vind haar heel leuk en ze speelt leuk en zo. Ik vind haar heel tof en ze is ook heel lief!

Judith (7) uit Antwerpen

... Lasse



Als ik Sint ben, dan krijgt Lasse het pakje omdat we nog nooit ruzie gemaakt hebben en omdat we altijd goed overeenkomen!

Josse (6) uit Antwerpen

... oma die lekker kookt



Beste Sint, breng jij een cadeautje naar mijn oma, zij maakt lekkere dingen voor mij klaar. Ik eet graag broccolitaart en gevulde paprika.

Felix Orbie (7) uit Eine

... mijn mama



Ik wil mijn mama een superstandbeeld geven omdat ze nog superveel plaats heeft in ons huis. Ze vindt zoiets supermooi.

Alessandro Calusso (8) uit Lapscheure

... jou



Ik zou de echte Sinterklaas een cadeau geven. Hij doet dag en nacht zijn best om iedereen gelukkig te maken, hij verdient zelf ook iets.

Raven Janssen (9) uit Heverlee

... mijn familie

Mijn familie verdient wel een pakje want het is een lastige lockdown en daarom wil ik mijn familie blij maken.

Thelma Serneels (9) uit Heverlee

... Anna in Londen

Beste Anna jij wordt de gelukkige meid. Jij krijgt een leuk cadeau. Eerst wil ik even vragen of het leuk is in Londen. En hier nu je cadeau: een flamingo als knuffel en knutselgerief. Dag liefste Anna. Van Sint Joshua.

Joshua Lugungu (9) uit Heverlee

... alle kindjes

Wij willen graag dat ALLE kindjes een pakje krijgen!

Tuur en Linne uit Antwerpen

... mijn beste vriendin Lucy

Ik maak mijn beste vriendin Lucy blij omdat ze altijd met mij speelt.

Juliet Bosmans (8) uit Zeebrugge

... mijn nichtje

Mijn naam is Cato en ik ben 8 jaar. Het is leuk met mijn vriendinnen in het derde leerjaar. Ik geef mijn nichtje een cadeau omdat ze er altijd voor mij is geweest. Bedankt Sint!

Cato De Paep (8) uit Zeebrugge

... mama

Ik wil mijn mama een pak ‘wasco’s’ geven omdat ze me zo goed heeft opgevoed. Mijn mama tekent heel graag en ze kan het heel goed. Bedankt Sint.

Jersey Meerschaert (8) uit Zeebrugge

... Marie

Als ik Sint mag zijn, dan wil ik Marie al mijn ‘lols’ geven omdat ze mijn vriendin is. Dank je om te luisteren.

Mila De Schuyter (8) uit Knokke-Heist

... mijn BFF

Ik zou Yente het grootste cadeau geven omdat wanneer ik verdrietig ben Yente mij altijd weer gelukkig maakt. Ze is mijn BFF en in de klas werken we heel goed samen. We zitten al samen vanaf de crèche en hebben heel veel steun aan elkaar. Ik zou haar nooit meer kunnen missen!

Zoë Leten (9) uit Sint-Gillis-Waas

... Alexie

Ik vind het leuk op mijn nieuwe school. Meester is grappig. Ik neem vandaag de plaats van Sinterklaas vandaag. Ik wil voor Alexie het ‘lol-winterhuis’ geven omdat ze een leuke vriendin is.

Marie Deignan (8) uit Knokke-Heist

... mijn opa en oma

Ik had graag mijn opa Hans en oma Kathleen iets willen geven. Opa doet altijd zotte spelletjes met mij en oma maakt lekkere worteltjes en spaghetti. Zij helpen mijn mama en papa ook als zij moeten werken. Als alle stoute beestjes weg zijn, mag ik ook opnieuw mee naar zee en daar kijk ik enorm naar uit.

Sten Schouppe (3) uit Iddergem

... Lex

Het is altijd leuk spelen met Lex en Lenn. Lex wil ik een groot cadeau geven: alle spelletjes van Nintendo, omdat ik hem lief vind.

Cas Demon (8) uit Knokke-Heist

... Vinny

Mijn naam is Alessio en ben 8 jaar. Ik wil Vinny graag een ‘egelknuffel’ geven omdat hij zot is van egels. Het is zijn lievelingsdier.

Alessio Calusso (8) uit Lapscheure

... mama

Dag Sint, ik zit in het derde leerjaar en ben 8 jaar. Ik wil mijn mama een dagje vrijaf geven want ze moet heel hard werken in coronatijd. Ze is mooi en lief. Daaaaaaaag Sint!

Amélie George (8) uit Knokke-Heist

... mijn mama

Ik vind dat mijn mama Sarah een pakje verdient van de Sint. Mijn mama werkt in een rusthuis waar het nu zeer druk is.

Ymke Van Hoe (10) uit Ingelmunster

... mijn broer Lowie

Hallo Sint, ik ben Leon, mag ik vandaag in uw pak lopen en een cadeautje geven aan mijn broer Lowie? Een nieuw spelletje van de ‘switch’. Dan kan ik er ook stiekem mee spelen.

Leon Kyndt (8) uit Knokke-Heist

... Ada, Lena, Lea en Anna

Ik kies voor Ada, Lena en Lea. Ada is heel lief voor mij. Lena is mijn beste vriendin en Lea is mijn vakantiemaatje en ik vind haar lief. Zij verdienen een cadeautje. O en ook Anna! Zij zijn de beste! Ze krijgen knutselspullen en knuffels zacht en schattig.

Sint Maliet

Maliet Jespers (9) uit Heverlee

... Alessio

Beste Sint, Ik ben 8 jaar. Mijn naam is Vinny. Soms is het leuk op school, soms saai. Ik mag vandaag voor Sinterklaas spelen. Ik zou graag een cadeau aan Alessio geven omdat hij mijn vriend is en hij is nog eens supergrappig. Bedankt Sint!

Vinny Leleu (8) uit Knokke-Heist

... zus

Als ik één dag Sinterklaas mag zijn, dan geef ik mijn zus Siana een cadeau omdat ze zo lief is. En voor mezelf zou ik graag een nieuw huis met een tuin erbij willen. Dankjewel Sint.

Silina Marinaj (8) uit Knokke-Heist

... mijn familie

Ik zou mijn familie gelukkig maken, dan voer ik al hun wensen uit die ze wensen voor Sinterklaas. Dan breng ik speculaas en marsepein naar alle slapende kinderen en neem ik alle brieven en tekeningen mee en op 6 december geef ik de cadeautjes aan de kinderen.

Kalina Van Caeckenberghe (8) uit Heverlee

... Marie

Beste Sinterklaas, ik neem jou plaats in vandaag. Ik wil aan Marie een cadeau geven van ‘LOL surprise’ omdat ze mijn BFF is.

Alexie Meyers (8) uit Knokke-Heist

... mijn vriendinnen en familie

Ik wil graag mijn vriendinnen en mijn familie een mooi cadeau geven en dan kan ik mijn opa bezoeken en hopelijk vinden ze het een leuk cadeau. Ik heb ze gekozen omdat ik ze al lang niet meer gezien heb. Je Sint Lena.

Lena Van de Vel (9) uit Heverlee

... mijn opa

Ik wil op 6 december mijn opa een knuffelbeer geven want zijn beste vriend is gestorven. Tot volgende keer.

Leon Pintelon (8) uit Knokke-Heist

... mijn mama

Mijn mama krijgt een groot cadeau van mij omdat ze dag en nacht werkt.

Keno Rrogami (8) uit Knokke-Heist

... opa en oma

Ik wil mijn opa en oma willen blij maken omdat ze mij niet meer mogen zien en ze voelen zich eenzaam, dus wil ik dat corona in 1, 2, 3 weg was!

Noor Vanerom (8) uit Heverlee

... mijn familie

Ik zou graag hebben dat mijn familie plezier zou hebben in het leven en het zou zo leuk zijn als het coronavirus zou stoppen want mijn oma is er door besmet.

Salim Sabirov uit Knokke-Heist

... mijn vriendinnen in Zwitserland

Ik woon nu in België en mijn vriendinnen Liliana en Amelie nog in Zwitserland dus zij mogen twee grote cadeautjes hebben omdat zij mij altijd hielpen.

Ada Casadevall (9) uit Heverlee

... June

Beste Sint, wat is het raar dat ik 1 dag jou mag spelen. Ik zou voor June uit mijn klas een grote knuffelbeer bestellen omdat ze me blij maakt en ook omdat ze helemaal alleen is.

Martina Scripcaru uit Knokke-Heist

... Thor

Ik wil Thor gelukkig maken omdat hij mijn beste vriend is. Ik geef hem de ganse collectie pokémonkaarten.

Esteban Stal (7) uit Knokke-Heist

... Julie, mijn beste vriendin

Juliet is mijn beste vriendin en zij maakt mij altijd blij, daarom wil ik haar gelukkig maken. Ikzelf wil graag een klein robotpaardje krijgen. Tot 6 december.

Lucy Strubbe (8) uit Knokke-Heist

... mijn mama en stiefpapa

Ik wil vandaag eens mijn mama gelukkig maken en een cadeautje geven aan mijn stiefpapa want hij helpt me en ik wil hem belonen en nog heel veel andere mensen eigenlijk.

Alex Van Cauwenberghe (9)



... Leon

Het is leuk in mijn klas. Ik geef Leon een superleuke bal omdat hijzelf superleuk is.

Vico Utterwulghe (8) uit Knokke-Heist

... iedereen (behalve de stoute mensen)

Als ik Sinterklaas zou zijn dan zou ik iedereen leuke, grote en heel veel mooie cadeaus geven. Iedereen zou heel veel snoep krijgen. Alle mensen zouden heel gelukkig zijn op 5 december. Behalve de stoute mensen, die gaan mee naar Spanje. Van de Sint Inge-Noor.

Inge-Noor Vaes (9) uit Heverlee

... Keno

Als Sint voor één dag wil ik Keno een cadeautje geven omdat hij altijd zotjes doet voor mij.

Elise Van Eynde (8) uit Knokke-Heist

... Lucy

Lieve Sint, mijn naam is Lina. Ik zit in het derde leerjaar. Het is er leuk. Ik wil Lucy een superleuk cadeau geven omdat...

Lina Vanhoutte (8) uit Knokke-Heist

... arme kindjes

Als ik 1 dag een Sint ben dan dan geef ik mijn cadeautje aan ! Arme kindjes ! die niet veel hoop meer hebben en die het echt nodig hebben.

Ruby Winters (10) uit Heverlee

... Alessandro

Als ik een cadeau mag geven dan wil ik dat doen aan Alessandro omdat we altijd samen spelen.

Thor Wouters (8) uit Knokke-Heist

... Lena, Taron, Hanna en Jinte

Ik gaf een cadeautje aan deze kinderen zodat jullie gelukkig zijn: Lena, Taron, nicht (Hanna), Jinte.

Arwen Oldenhof (9)

... mijn moeder en broer

Hallo ik ben Jaiden en wil graag mijn moeder en broer een cadeau geven. Mijn mama een telefoon en mijn broer een x-box.

Jaiden Odiah (8) uit Knokke-Heist

... mijn opa en mijn hond

Als ik 1 dagje Sinterklaas mocht zijn dan zou ik mijn opa blij maken en mijn hond en alle kinderen van de klas en alle papa’s en alle mama’s want ze hebben alle kinderen geleerd wat ze moeten weten. En waarom ik de klas zou gelukkig maken? Omdat ze zo goed leren? Waarom mijn opa? Omdat ik van hem hou. Waarom mijn hond? Omdat hij zo lief is. Ik zou eigenlijk alle honden gelukkig maken en ook de meesters en juffen.

Ella Bex uit Heverlee

... juf en meester

Als ik Sint mocht zijn, dan geef ik iets aan juf en meester, om dank u te zeggen dat ze hun best doen om alles zo goed uit te leggen aan de kinderen.

Mirthe Hermans (9) uit Heverlee

... mijn grootoma

Ik geef mijn cadeautje aan mijn grootoma omdat ik haar door corona nooit meer zie. Ik geef je veel sterkte. Ik hoop dat de corona snel weg is, dan kan ik je weer zien.

Jarne Eggers (9) uit Heverlee

... mijn mama

Mijn mama verdient een berg cadeaus, omdat zij al het werk voor ons doet.

Findus Van der Cammen (9) uit Heverlee

... Raven, Findus, Leon, Alex en mezelf

Als ik even Sint mocht zijn dan zou ik een mooi geschenkje geven aan Raven, Findus, Leon en Alex en aan mezelf. Maar het liefst wil ik dat iedereen gelukkig is.

Lasse Seghers (9) uit Heverlee

... Joshua

Als ik de Sint mag zijn dan geef ik een pakje aan Joshua omdat ik hem lief vind en hij is mijn beste vriend!

Louis Stippelmans (9) uit Heverlee

... bomma Lummen

Als wij één dag Sinterklaas mogen zijn dan zouden wij een hele grote knuffelbeer geven aan bomma Lummen. Zij is onze overgrootmoeder en woont al een tijdje in het rusthuis, waardoor we haar nu zelf al maanden niet meer hebben geknuffeld. De knuffelbeer kan ons dan vervangen tot we — hopelijk snel — weer kunnen langskomen.

Ella (11) en Fien (8) Swinnen uit Leopoldsburg

... mijn famiie

Ik zou mijn gezin en mijn oma en opa gelukkig willen maken. Mijn mama omdat ze voor mij en mijn broer zorgen. Mijn hondje en broer omdat ze lief voor mij geweest zijn. En oma en opa omdat ze ziek zijn en ik wil ze beter maken.

Jinte Stakenberg (9) uit Heverlee

... Noa

Als ik één dag Sinterklaas mocht zijn wie zou ik dan gelukkig maken? Mijn vrienden of mijn familie? Nou ja, mijn vrienden. Maar nu is de vraag: wie van mijn vrienden? Nou ja, Noa dan maar.

Bas Leemans (8) uit Heverlee

