Onze gezondheid na één jaar corona: de thuiswerkers zijn er het slechtst aan toe

Gedaan met lijfstraf­fen ? Sp.a dient wetsvoor­stel in tegen geweld van ouders op kinderen

12:03 Een tik op de wang, een pak voor de broek: in 59 landen is de ‘pedagogische tik’ verboden, maar niet in België. De sp.a dient nu een wetsvoorstel in om systematisch geweld van ouders op kinderen te verbieden. Dat schrijft De Morgen.