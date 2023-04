Onverwoestbare merknaam, maar zal die Tupperware ook kunnen redden?

Nicolaas, Greet en Geert werden reservist: “Na de bomexplo­sies in Zaventem hielpen militairen me zonder boe of bah. Zij waren getraind, ik niet”

Dat Georges-Louis Bouchez reservist wordt in het leger, is opmerkelijk omdat de man óók MR-voorzitter is. Maar hij is zeker niet de enige die zich aangemeld heeft: Defensie telt meer dan 5.000 reservisten. Nicolaas (32), Greet (43) en Geert (60) zijn drie van hen en vertellen waarom ze ervoor kozen. “Bij de aanslag in Zaventem werd ik weggeblazen door de tweede bom. Ik was in shock. Ik heb een medische opleiding en wou mensen helpen, maar ik kon het niet. Dát wou ik nooit meer meemaken.”