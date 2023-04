Onverwoestbare merknaam, maar zal die Tupperware ook kunnen redden? “Een ingreep komt waarschijnlijk tien jaar te laat”

PORTRET. Pieter M. (45), ondernemer achter ruwbouwdrama’s Sua Casa: “Berekenin­gen? Die werden simpelweg niet gemaakt”

Grootheidswaanzin. De Roeselaarse ondernemer Pieter M. (45) wou de grootste bouwpromotor in West-Vlaanderen worden door bijna veertig gezinnen hun droomhuis te geven, maar in werkelijkheid bevond hij zich in een financiële puinhoop. De man is nu failliet verklaard. “Zogezegd door de prijsstijgingen? Dat is zever. Hij kon gewoon niet met geld omgaan”, zegt een ex-collega.