Onveilig gevoel op de trein? Sms naar NMBS: stil alarmsysteem voor geweld op komst

Bij de NMBS gaat het in vier op de tien gevallen over fysiek geweld (slagen en verwondingen) en in zes op de tien gevallen over verbale agressie (met bedreigingen en beledigingen). Om de treinreizigers beter te beschermen werkt de NMBS daarom aan een ‘stil meldingssysteem’ voor passagiers die zich onveilig voelen. Zij kunnen in het vervolg een sms verzenden naar het permanente veiligheidscentrum van de treinmaatschappij. Dat is een handiger systeem dan het huidige: nu moet je nog naar een 0800-nummer bellen vanuit de treinwagon. Federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) belooft ook extra aanwervingen bij Securail, de beveiligingsdienst van onze spoorwegen. In 2023 wil men 70 extra agenten aanwerven om op een totaal van 605 uit te komen.