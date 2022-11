“Ontsporende pensioenen, amateurisme, zelfs geen volledige boekhouding sinds 2012”: nieuw blunderboek is beenhard voor overheidsfinanciën

Vlaming Martijn getuigt over dodelijke crash in Condroz Rally: “Veel toeschou­wers stonden in verboden zone”

Tijdens de Condroz Rally in Moha, in Luik, zijn vandaag twee mensen om het leven gekomen nadat een rallywagen in het publiek terechtkwam. Daarbij vielen ook meerdere gewonden. Martijn was getuige van het dodelijke incident. “Een grote groep mensen stond in een verboden zone”, verklaart hij.

6 november