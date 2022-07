Ontsnapte stier doodt landbouwer op quad in provincie Luxemburg

Experten­rap­port voor fiscale hervorming legt afschaf­fing "wildgroei aan specifieke stelsels" op tafel

Om de lasten op arbeid te verlagen kan de federale regering regimes als maaltijdcheques of bedrijfswagens schrappen en elke vorm van inkomen uit activiteit op eenzelfde wijze belasten. Dat staat in het rapport dat onder leiding van UGent-professor Mark Delanote is opgesteld voor minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). Ook van deelstelsels als flexi-jobs, overuren in de horeca of verenigingswerk kan de opheffing worden overwogen.

5 juli