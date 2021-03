Ontsnapte psychiatrische patiënt vermoordt kamermeisje “omdat de duivel hem dat gevraagd had”

“Ik heb haar vermoord. Omdat de duivel mij dat gevraagd had. Pak me nu maar mee, het is oké.” Met die woorden liet een hotelgast van het Best Western-hotel in Ruisbroek zich gisterochtend gewillig in de boeien slaan, minuten nadat hij kamermeisje Xhuljeta (33) met een brandblusser het hoofd had ingeslaan. Hij was poedelnaakt en volgens de politie “heel erg verward”.