"Ontslagen na vertrouwensbreuk en flink strafblad": Sihame El Kaouakibi vraagt parlementair medewerker, maar die is geen onbeschreven blad

CD&V aanvaardt rapporten over omstreden Ventilus-pro­ject: “Boven­gronds is de enige optie”

De Vlaamse regering en dus ook regeringspartij CD&V “aanvaardt de inhoud en de conclusies van het rapport van de Duitse professor Westermann” in het omstreden Ventilus-dossier. Dat rapport bevestigt de eerdere conclusies van de intendant dat er best een bovengrondse hoogspanningslijn komt. Volgens CD&V kan het project alleen zo sneller vooruitgaan. “Het traject alleen ondergronds uitvoeren, kan niet. Dat is duidelijk geworden”, klinkt het.

13:08