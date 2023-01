Ontmijner: “Tassen met explosieven hadden kunnen ontploffen in taxi op weg naar luchthaven”

Buurman getuigt hoe hij 11-jarig meisje probeerde te reanimeren: “Ze had nog een hartslag. Dus we gaven niet op”

“Ze ademde nog. Minutenlang probeerden we haar te reanimeren. Daarna was het gedaan.” Geen oog heeft Frank Pypaert (59) afgelopen nacht dichtgedaan. De buurman was getuige van de schietpartij in de woning waar het 11-jarig meisje Firdaous gisteravond het leven liet. Samen met een andere buurvrouw diende hij de eerste zorgen toe. Maar alle hulp kwam te laat.

10 januari