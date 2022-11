Onthaalouders krijgen beter pensioen vanaf 2023

REPORTAGE. Na 46 jaar kinderloos huwelijk werden André (69) en Monique (65) ‘grootou­ders’, dankzij de Oekraïense vluchtelin­ge Olha (23) die ze in huis namen

André (69) en Monique (65) uit Lokeren bleven ongewild kinderloos, maar het leven trakteerde hen tòch op een ‘kleinkind’. Sinds mei vangt het koppel Olha (23) op, een alleenstaande Oekraïense vluchteling die zwanger ontsnapte uit de schuilkelders nabij Marioepol. Ondanks alle ontbering, gruwelverhalen en terugkerende nachtmerries, beviel ze in UZ Gent van kerngezonde baby Adèle. Het kind heeft geen Oekraïense grootouders meer, maar onverwacht wel twee Belgische: “Ik had niet verwacht dat ik me zó zou hechten toen we ons huis openstelden”, vertelt André.

17 november