Ontgoocheling bij cultuursector en pretparken: “Wij hadden gehoopt op een openingsdatum”

“We begrijpen dat het moeilijk is met zekerheid data te plakken op mogelijke heropeningen van onze sector. Maar een bevestiging van dat routepad - dat houvast zou bieden aan alle cultuurwerkers in een sector die veel voorbereidingstijd nodig heeft bij heropening - was het minimum dat we verwachtten”, reageert de Crisiscel Cultuur. De sector herhaalt dat ze de nodige expertise en de nodige protocollen hebben, maar dat ze gedwongen zijn om “aan de zijlijn toe te kijken”. “Dat we hier nu geen rol kunnen en mogen in spelen, valt dubbel zwaar”, klinkt het.

Geen openingsdatum

Ook de pretparken betreuren de beslissing: “Wij hadden gehoopt op openingsdatum”, reageert Filip Van Dorpe van Bellewaerde in HLN LIVE. “Het openen van onze parken kost heel wat voorbereidingen. Daarom is het belangrijk dat we ergens een indicatie krijgen van wanneer we opnieuw de deuren mogen openen, zodat we de nodige regelingen kunnen treffen.” Idealiter valt die openingsdatum samen met het begin van de paasvakantie. “Wij streven nog altijd naar die datum. Vorige zomer toonden we al dat we in staat zijn om de coronaregels na te leven en de mensen veilig door onze parken te loodsen, dus ik zie niet in waarom we het nu niet op dezelfde manier kunnen aanpakken”, klinkt het.