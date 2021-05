Ontbijten met HLN-Lezer Sophie Claeys (27): “Ik ben aan de zware kant. Sinds ik dat heb losgelaten, ben ik gelukkiger dan ooit”

Sophie Claeys volgt het nieuws het liefst van al via de krant. “Ik heb met nieuwjaar mijn papa een abonnement op Het Laatste Nieuws geschonken. Een topcadeau, want vermits ik nog thuis woon, heb ik er zelf ook veel plezier van. (lacht) Op zaterdag hebben we een papieren krant, door de week lezen we digitaal. Ik lees liever een krant dan dat ik de actualiteit op tv volg omdat het met een krant makkelijker is om dingen over te slaan als ze je niet interesseren. Neem nu de artikels over de link tussen obesitas en corona. Ik ben zelf aan de zware kant en soms heb ik er genoeg van dat wij nu zo gestigmatiseerd worden. Het lokale nieuws lees ik wel graag - dat zou voor mij zelfs nóg uitgebreider mogen - en ook artikels over mijn beroepssector sla ik nooit over.”