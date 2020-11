Ontbijten met HLN-lezer Rik Devriendt (62): “Elke middag geniet ik met mijn vrouw van een aperitiefje”

Rik vertelt ons dat hij een fervent lezer is van de sport en het regionieuws. “Maar ook de coronacijfers hou ik goed in het oog, want ik ben toch wel ongerust om zelf besmet te geraken. We hebben een kleinzoon, Aske, die nog maar elf weken oud is dus we moeten voorzichtig zijn. Ik denk dat we pas van deze pandemie verlost zullen zijn als de grote meerderheid van de bevolking is ingeënt”.