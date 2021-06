Ontbijten met HLN-lezer Patrick Vandenberghe (61): “Ik ga dan wel met pensioen, bakken blijft mijn passie”

Het gezin van Patrick Vandenberghe (61) leest zowel de papieren krant als de digitale versie. “Maar die laatste is vooral voor als we op reis zijn. Ik volg in de eerste plaats het streeknieuws en het sport. Ik kan over elke sport meepraten, of het nu gaat over wielrennen, hockey, basket, Formule 1 of voetbal. Voor mij is ‘Het Laatste Nieuws’ dus de perfecte krant omdat ze elke dag een uitgebreid sportkatern biedt. Meestal lees ik de krant in het half uurtje dat ik neem om te ontbijten, want de rest van de dag schiet er niet veel tijd meer over.”