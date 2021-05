Ontbijten met HLN-lezer Karen Premereur (51): “Net terug uit Dakar, en toch is een dag naar de Ardennen nu ook voor mij al een hele uitstap”

Karen weet heel goed waarom ze voor onze krant kiest. “Het Laatste Nieuws is de leukste krant om te lezen omdat je meer krijgt dan alleen de harde actualiteit. Er is ook aandacht voor showbizz, mode, reizen,... en dat maakt het een heel uitgebreide krant. De Dialoog-pagina sla ik zelden over, want ik lees graag de mening van anderen. De sportkrant bekijk ik enkel digitaal, dat katern is vooral voor mijn zoon en mijn man, allebei grote voetballiefhebbers. Gillian speelt zelf ook en hij weet er álles over. De Nina neem ik dan weer altijd mee als ik ga werken. Dat magazine bewaar ik voor aan het zwembad als we in het buitenland overnachten.”