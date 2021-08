Ontbijten met HLN-Lezer Johan Dierynck (68): “Ik ben nooit op zoek gegaan naar een partner”

Johan start zijn zijn dag volgens een vast ritueel en onze krant maakt daar deel van uit. “Ik ben geabonneerd op Het Laatste Nieuws omdat dit de enige Vlaamse krant is die zoveel regionaal nieuws brengt. Dat katern is elke ochtend dan ook het eerste wat ik lees. Daarna vul ik de sudoku in. De gemakkelijkste. (lacht). De rest van de krant bekijk ik eerst diagonaal. Als er iets in het oog springt dat mij interesseert, zal ik het hele artikel lezen. Ik ben ook een sportliefhebber en in het sportnieuws mis ik misschien wel een beetje de lokale invulling. Er mag van mij best wat meer sportactualiteit van de streek in de krant staan. Het regionale heeft mij nu eenmaal altijd geboeid. Ik heb er zelfs ooit een boek over geschreven: ‘Het verenigingsleven en dorpsleven in de gazet’, waarin ik krantenknipsels vanaf 1827 over Wijtschate heb verzameld. Er zijn bijna vijfhonderd exemplaren van verkocht. Ik heb dat boek in 2011 in eigen beheer uitgegeven.”