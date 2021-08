Ontbijten met HLN-lezer Jan Foubert (58): “Twee jaar voor mijn pensioen nam ik ontslag en waagde sprong naar de horeca”

Ontbijten met HLN-lezer Ilse Lagaisse (42): “Ik ben al zes jaar single maar daar sta ik niet bij stil”

8 augustus In onze rubriek ‘Ontbijt met lezer’ belden we dit weekend aan bij Ilse Lagaisse (42) uit Muizen. Ze is binnenhuisarchitecte, maar is nu gelukkiger dan ooit als freelance professional buyer. Ilse is een single met passies, zoals koken. “Ik ben onlangs in Hof Van Cleve gaan eten en toen heb ik Peter Goossens ook ontmoet. Ik had al vaak gerechten van hem nagemaakt dus ik wilde ook wel eens proeven van het échte werk.”