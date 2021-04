Ontbijten met HLN-lezer Gilbert De Prol (71): “Ik ben absoluut geen pessimist, maar ik lig soms wel wakker van corona”

“Ik kan werkelijk geen dag zonder krant. Ik heb al een abonnement op Het Laatste Nieuws sinds 2008, het jaar dat Het Volk, mijn vorige krant, ophield te bestaan. En sindsdien hoef ik geen andere gazet meer, want HLN is de enig échte. Zelfs als we op vakantie gingen, liet ik Het Laatste Nieuws nasturen als ik ter plekke geen exemplaar kon kopen. Mijn vrouw en ik zullen nooit aan onze dag beginnen als we niet eerst de krant hebben gelezen. En álles interesseert mij, hè. Soms vind ik wel dat de verslaggeving een beetje kritischer zou mogen zijn, zeker als het over de politiek gaat. Maar een Belg is gemaakt om ‘ja’ te knikken, hè. Ik maak mij zorgen over alles wat er zich momenteel afspeelt. ‘De wereld is om zeep’ zong Urbanus ooit, en hij lijkt gelijk te krijgen. In tegenstelling tot Lydie ben ik absoluut géén pessimist, maar ik lig soms wel wakker van corona. Een volledige lockdown is volgens mij de enige oplossing. Alleen de bakker en de slager open. Mijn vrouw en ik nemen geen enkel risico. Wij gaan niet met twee naar de winkel, ik ga alleen. En het is al maanden geleden dat we onze twee kleinzonen nog eens hebben gezien, en dan nog van op een afstand. Ze zijn vijftien en negentien en ook voor die gasten is dit jaar om zeep. De oudste zit in zijn eerste bachelor en dat is een ramp. Die kinderen weten niet eens met wie ze in hun jaar zitten! Ze worden volledig aan hun lot overgelaten. Triestig is dat. Ook wij moeten veel missen. Vorig jaar waren Lydie en ik vijftig jaar getrouwd, onze zoon was twintig jaar gehuwd en onze kleinzoon werd achttien. Maar vieren was er niet bij. Het enige wat we hebben kunnen doen, was een etentje met acht in een restaurant.”