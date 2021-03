Ontbijten met HLN-lezer Frédéric Veraghaenne (52): “Ik mag wedstrijden organiseren voor de beste voetballers ter wereld”

In onze rubriek ‘Ontbijt met lezer’ steken we dit weekend de taalgrens over en belden in Namen aan bij Frédéric Veraghaenne (52). Hij woont samen met de 18 jaar jongere Céline. Ze kennen elkaar ook al 18 jaar, maar zijn pas sinds twee jaar een koppel. “Céline houdt me jong. Ook professioneel werk ik met een jong team, waardoor ik mijn frisse kijk behoud”, zegt Frédéric, die Directeur Operaties is bij de Belgische Voetbalbond.

Alle directieleden van de Voetbalbond krijgen een abonnement op Het Laatste Nieuws, vertelt Frédéric Veraghaenne. “Zo kunnen we de krant altijd en overal op onze tablet lezen. Het Laatste Nieuws is wat sport betreft immers een zeer volledige krant. Ik ben ook een grote fan van de weekendbijlagen. Ik lees graag artikels in Mijn Gids over voeding, want ik kook zeer graag. Daarnaast ben ik ook een groot muziekliefhebber dus die verhalen sla ik ook nooit over. In het weekend neem ik de papieren versie van de krant, terwijl ik in de week meestal digitaal lees, want dan heb ik veel minder tijd.”

Tussen Vlamingen en Walen

Frédéric is opgegroeid op de taalgrens, in een klein dorpje tussen Hannuit en Landen. “Ik hoor dus al heel mijn leven de beide landstalen. Ik vind het een enorme rijkdom om te leven in een land met verschillende culturen. En ik ben ervan overtuigd dat we samen sterker zijn dan alleen. Ik heb ook een abonnement op Le Soir en ik vind het erg boeiend om de twee kranten met elkaar te vergelijken. En dan valt me toch op dat de Vlaamse en de Waalse burger grotendeels hetzelfde denken over de coronacrisis en de aanpak daarvan, maar dat onze politici toch dikwijls een andere visie en een andere agenda hanteren.”

In het begin van de crisis is er wel wat kritiek gekomen op het feit dat het profvoetbal gewoon mocht doorgaan, maar dat vindt Frédéric Veraghaenne niet terecht. “De maatregelen zijn echt wel streng en ze worden ook echt wel opgevolgd door spelers en staf. Iedereen wordt bovendien twee keer per week getest. Sinds augustus heb ik zelf al 66 keer een coronatest ondergaan. En ja, ik ben besmet geweest, waardoor ik ondertussen immuun ben voor het virus. Ook mijn partner Céline, die kinesiste is, heeft positief getest, maar gelukkig zijn we geen van beiden ziek geweest. Mijn lichaam zit nu vol met antistoffen dus ik hoef me voorlopig niet te laten vaccineren.

Céline en Frédéric kennen elkaar al achttien jaar. “Eén van mijn vrienden was haar peter waardoor we mekaar wel eens zagen op feestjes. Maar we zijn pas twee jaar een koppel. Door corona kregen we ineens de kans om 24 uur op 24 samen te zijn en dat was een fijne ervaring. Het feit dat we achttien jaar schelen, houdt mij jong. Dat is dus geen enkel probleem. (lacht) Ook professioneel werk ik met een jong team, wat ik een groot voordeel vind, want dat zorgt ervoor dat je altijd een frisse kijk op de dingen behoudt.

Ondertussen werkt Frédéric al acht jaar voor de Voetbalbond. “Als directeur Operaties heb ik het trainingscentrum van de Rode Duivels in Tubeke mee uit de grond gestampt. Voordien zat ik meer dan dertig jaar in de evenementensector en heb ik ook nog voor Standard Luik gewerkt. Ik ben altijd gepassioneerd geweest door het voetbal. Op mijn vierde ging ik al met mijn grootvader naar Standard kijken. Hij was de oudste abonnee van de ploeg. Van mijn zesde tot mijn veertigste heb ik zelf ook gespeeld, maar dan kreeg ik een knieblessure en was het tijd om te stoppen. En nu mag ik wedstrijden organiseren voor de beste voetballers ter wereld, hoe fantastisch is dat? (lacht) En niet alleen de Rode Duivels, hè. Ook onze Red Flames zijn top. Of de Duivels straks alsnog wereldkampioen worden? Wie zal het zeggen? Je weet nooit hoe een wedstrijd zal aflopen vóór ze gespeeld is. Maar het is een feit dat we het beste team ooit hebben. En hoe je het ook draait of keert, de Rode Duivels verenigen dit land. Wat er in 2018, na het WK, op de Grote Markt in Brussel is gebeurd, was geweldig. Dat was een feest voor álle Belgen. Zoiets is als symbool veel krachtiger dan een nationale vlag.”

Privacy

Hoe hard hij onze spelers ook bewondert, hij zou nooit met hen willen ruilen, zegt Frédéric. “Die mannen hebben wel een héél apart leven. Zij hebben geen privacy meer, terwijl Céline en ik alles in totale rust kunnen doen. Dat zou ik niet willen opgeven. Wij gaan bijvoorbeeld twee, drie keer per week samen fietsen. En wandelen, want we wonen hier in een prachtige streek. Als ik wakker word en de zon schijnt, lijkt het hier wel de Jura. Als er één voordeel is aan corona, is het dat iedereen nu ontdekt heeft hoe mooi ons land eigenlijk is. “

Jaar zonder optredens

Naast wandelen, is muziek zijn andere grote hobby. “Voor corona ging ik heel dikwijls naar concerten. Dat mis ik nu ontzettend hard. Ik denk dat dit sinds mijn vijftiende de eerste keer ooit is dat ik een jaar niet naar optredens ben geweest. Ik heb zelf nog festivals georganiseerd, zoals dat van Spa en Ronquières bijvoorbeeld. Ik hou vooral van pop en rock, maar eigenlijk kan ik naar alles luisteren. Wij kijken via de pc nu wel soms live naar bepaalde artiesten en dat is sympathiek, maar de sfeer van een zaal, de emotie van het publiek, heb je op die manier natuurlijk niet. Het is hetzelfde als een stadion zonder publiek. Voetbal is emotie, is passie. Als dat wegvalt, is dat triest. Wij missen de mensen heel erg. En ik vrees dat dit niet snel terug zal komen. Evenementen met veel publiek staan helaas pas aan het einde van de keten.”

INGE STIERS

Volledig scherm Frédéric en Céline lezen Het Laatste Nieuws en Le Soir. Zo houden ze voeling met wat er leeft aan beide kanten van de taalgrens © Photo News