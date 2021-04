Ontbijten met HLN-lezer Freddy Savelkoul (70): “Elk moment met mijn kleinzoon Jack is een feest”

Freddy Savelkoul is een grote fan van de columns van Jan Segers: “Een jaar of vijf geleden heb ik bij een promotie een abonnement genomen op Het Laatste Nieuws en sindsdien ben ik de krant blijven lezen. Ik ben een grote fan van Jan Segers en zijn nieuwe column sla ik zelden over. Die is altijd zeer goed en origineel geschreven. Als je de titel leest, weet je niet meteen waar het over zal gaan, maar de actualiteit zit er altijd in verweven. Ook de stukjes van Rik Torfs las ik graag. Ik bekijk meestal eerst de koppen en dan geef ik het eerste deel door aan mijn vrouw, die graag de misdaadverslaggeving volgt. Ondertussen ga ik door de sportkrant en vul ik het kruiswoordraadsel in. En tegen dat ik daarmee klaar ben, krijg ik het stuk van Martine terug en lees ik daarin de artikels die mij interesseren. Je ziet, er zit bij ons een heel systeem achter.” (lacht)