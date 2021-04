Ontbijten met HLN-lezer Dirk Van Cauteren (66) : “Nog 5.000 dagen en ik ben tachtig. Die wil ik graag ten volle beleven”

Dirk Van Cauteren vertelt dat hij en zijn vrouw al een jaar of 12 een abonnement op Het Laatste Nieuws hebben. “Meestal begin ik ‘s ochtends met de krant, daarna bladert mijn vrouw er door. Zij leest de artikels die haar interesseren pas ‘s avonds in bed. Vorige week hebben we per vergissing twee keer een andere krant in de bus gekregen en dat wrong. Wij zijn Het Laatste Nieuws gewend, we voelen ons goed bij deze krant. En ook al lees ik veel op de app, toch wil ik absoluut nog een papieren exemplaar. Zelfs als we ‘s zomers in Spanje zijn, zullen we daar elke dag ons Laatste Nieuws halen. Het enige wat ik oversla, zijn negatieve berichten, over moorden of mensen die elkaar onbegrijpelijke dingen aandoen. Ik blijf liever positief.”