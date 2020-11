Ontbijten met HLN-lezer Deborah Vermassen (36): “Kerst vier ik in mijn kleine bubbel, aan mama is dit feest niet meer besteed”

In onze rubriek ‘Ontbijt met Lezer’ schuiven we dit weekend aan bij Deborah Vermassen (36) uit Wetteren. Een alleenstaande mama, die het best moeilijk heeft met de coronapandemie. “Wij hebben een fijn contact met de buren en wij helpen elkaar waar we kunnen. Maar ik begrijp heel goed dat alleenstaanden die echt niemand hebben om op terug te vallen, in deze tijden soms heel zwaarmoedig worden.”