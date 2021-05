Ontbijten met HLN-lezer Bruno Jennes (57): “Indien gewenst ga ik ter plekke als een klant een ongeluk heeft gehad”

Een trouwere lezer dan Bruno Jennes vinden we niet. “Wij hebben altijd al een abonnement gehad op Het Laatste Nieuws, we hebben nooit een andere krant gewild. Als ik ‘s morgens nog aan het wakker worden ben, heb ik de gazet al vast. En overdag ga ik nog eens een paar keer naar de site. De app van HLN is de enige app die ik echt iedere dag bekijk. Ik lees ook alles, behalve sport. Ik ben één van de weinige mannen die daar totaal niet mee bezig is. (lacht) Politiek interesseert me wél, net zoals de algemene actualiteit. Het enige waar ik me soms aan erger, zijn de spel- en taalfouten in de krant. Ik zal nooit iemand verbeteren, maar het is wel mijn stokpaardje. Het door elkaar haspelen van ‘heten’ en ‘noemen’: verschrikkelijk! Ik hou van de taal en ik heb altijd veel gelezen, Stephen King vooral, maar ik denk nu ook weer niet dat er een leerkracht Nederlands aan mij is verloren gegaan.”