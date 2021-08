Ontbijten met HLN-lezer Benjamin Cammerman (57): “Ik heb leren content zijn met wat ik heb”

Ontbijten met HLN-lezer Dave Pelemans (42) : “Ik word heel blij van mensen in de watten te leggen”

24 juni In onze rubriek ‘Ontbijt met lezer’ belden we dit weekend aan bij Dave Pelemans (42). Hij is opgegroeid in Antwerpen, maar woont nu met zijn vriend Bram (42) in Mol. Zijn werk in de horeca bracht hem naar de Kempen. Momenteel baat hij een Foodbar uit. “De eerste maanden van de verplichte coronasluiting vond ik best plezant omdat ik eindelijk wat rust kreeg. Maar na een tijd begon ik het menselijke contact toch erg te missen.”