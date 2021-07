Ontbijt met HLN-lezer Guy Callebaut (53): “Ik word langzaamaan een Oostenrijker”

Vlamertinge / Houthulst 71-jarige man overleeft arbeidson­ge­val in boerderij niet

24 juli Vrijdagavond is een 71-jarige man uit Houthulst om het leven gekomen in Vlamertinge tijdens een arbeidsongeval. De man was aanwezig op een boerderij waar hij geklemd raakte in een schaafmachine. Hij overleed ter plaatse.