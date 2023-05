"Ons migratiesysteem draait vierkant": Vooruit pakt uit met plan om 'ongecontroleerde migratie' aan te pakken

Jeugdpsy­chi­a­ter Sofie Van Lomberghe slaakt noodkreet: “Het is niet van niet willen, het is van niet kunnen. Maar als ouder besef ik ook wel: het zal jouw kind maar zijn”

Jongeren met psychische problemen kunnen vaak nergens terecht omdat kinder- en jeugdpsychiaters door het grote aantal aanvragen een patiëntenstop hebben moeten doorvoeren. Sofie Van Lomberghen (36) van groepspraktijk Truweel uit Sint-Niklaas schreef een open brief naar de ministers in de hoop wat in beweging te krijgen. “De toestand is schrijnend: zelfs een school uit Oostende - 100 km verderop - vroeg of we een leerling konden helpen, want die was al ontelbare keren doorgestuurd.”