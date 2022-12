Ons land treft voorlopig geen coronamaatregelen voor Chinese reizigers: “Belgen zijn voldoende beschermd”

Immuniteit hoog genoeg

In België zijn die maatregelen op dit moment niet aan de orde, laat het kabinet-Vandenbroucke weten. In ons land is de bescherming door de coronavaccins hoog genoeg en hebben veel mensen al een besmetting doorgemaakt, klinkt het. Daarnaast zijn er momenteel geen aanwijzingen voor een nieuwe variant. Dat betekent dat de situatie in China momenteel niet bedreigend is voor ons land, aldus het kabinet.