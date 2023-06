Ons land telt slechts 1.857 bouwvaksters

Nathalie Meskens over leven en liefde: “Ik ben door Nadim een ander mens geworden”

Haar eigen jeugd was er één met een afwezige vader. Nu ze zelf aan zet is, probeert Nathalie Meskens het anders en beter te doen. Veel moeite kost haar dat niet. Van alle rollen die ze ooit speelde, is het moederschap degene die haar het best afgaat. Een gesprek over leven en liefde. Zonder taboes. Intiem. Openhartig. “Graag zien is in de liefde niet genoeg. Er is méér nodig.”