Ons land telt ruim 6.400 reservisten, maar is dat voldoende als er oorlog zou uitbreken? N-VA: “Het moet nog beter”

Mocht er vandaag een oorlog uitbreken, kan ons land ruim 6.400 strijdkrachten die op de reservebank zitten oproepen. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-Kamerlid Theo Francken opvroeg bij defensieminister Ludivine Dedonder (PS). Maar of dat voldoende is, betwijfelt de oppositiepartij. “In een onvoorspelbare wereld heeft onze samenleving nood aan een flexibelere defensie.”

Wat als ons land plots opnieuw voor een oorlog zou staan? Het is sinds de oorlog in Oekraïne geen ondekbaar scenario meer. In dat geval zijn reserve-strijdkrachten die België kan oproepen om naar het front te sturen. Ons land beschikt over 3.166 actieve en 3.252 niet-actieve reservemilitairen. Dat aantal is - mede door de oorlog - alleen maar gestegen, denk maar aan MR-voorzitter Georges-Louis Bocuhez die zich heeft aangesloten bij het Belgisch leger als reservist.

“Ik ben verheugd dat meer en meer mensen hun weg vinden naar de opleiding tot reservist”, reageert The Francken (N-VA). “Maar moet nóg beter”, klinkt het. “In een onvoorspelbare wereld met toenemende geopolitieke instabiliteit en razendsnelle technologische veranderingen, heeft onze samenleving nood aan een flexibeler en schaalbaar defensie”. De oppositiepartij dient daarom een voorstel van resolutie in om het aantal reservisten verder te doen stijgen.

“Het is enorm jammer dat mensen die zich vrijwillig aanbieden vandaag nog op verschillende hindernissen botsen." Volgens Francken moet de militaire reserve ernstig hervormd worden om “het groter maatschappelijk potentieel te ontginnen en hen duurzaam te werk te stellen.” Het Kamerlid wil niet alleen het beroep aantrekkelijker maken voor leden en militairen die vandaag al actief zijn binnen defensie, maar ook voor mensen uit andere sectoren. “Samenwerken, knowhow delen en sectorbrede afspraken komen ons alleen maar ten goede.” Hij pleit eveneens voor meer vormen van erkenning en meer tastbare voordelen voor wie de job uitvoert.

Ten slotte pleit hij voor een betere samenwerking met andere overheidsinstanties, in het bijzonder de veiligheidssectoren, om een deelname als reservist te flexibiliseren. “Daarbij moeten we eveneens streven naar een sterkere samenwerking tussen met de ambtenarij, politie, brandweer, civiele veiligheid en andere instanties om een coöperatieve omgeving te creëren. Dat betekent eveneens een goed contact met de deelstaten, zodat we ook de militaire reserve kunnen promoten in onze universiteiten en hogescholen.”

Dedonder: “Reservisten zijn een win-win”

In een reactie aan HLN benadrukt de woordvoerder van Dedonder dat ook de minister reservisten als een win-win beschouwt. “Het is een verrijking voor de persoon zelf, de kennis en ervaring opgedaan als reservist zijn een meerwaarde voor in de civiele sector én de kennis en ervaring die reservisten opdoen in de civiele sector zijn tenslotte een meerwaarde voor Defensie wanneer de reservisten er aan de slag zijn.”

De woordvoerder benadrukt dat de minister “al sinds het begin van haar mandaat hard inzet op de aanwerving van personeel”. “Deze legislatuur worden 10.000 beroepsmilitairen gerekruteerd, honderden reservisten per jaar en ook nog honderden burgers per jaar. Die brede rekrutering van zowel militairen, reservisten als burgers was en is meer dan nodig. Daarom net dat minister Dedonder zo hard inzet op het personeelsbeleid en de rekrutering.”