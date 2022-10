Ons land pompt half miljard in (groene) waterstof en wil draaischijf van Europa worden

Eénmalige steun voor energiefac­tuur van 63 armoedeor­ga­ni­sa­ties

De Vlaamse regering trekt financiële steun uit voor 63 armoedeorganisaties en netwerken om de stijgende energiefactuur te compenseren. Dat maakt Vlaams minister van Armoedebestrijding, Benjamin Dalle, maandag bekend op de Internationale dag van het verzet tegen armoede. “Heel wat organisaties zetten zich elke dag in om mensen in armoede een stem te geven en te helpen. Ook zij worden geconfronteerd met de stijgende energiefactuur. Via deze tussenkomst geven we hen financieel wat extra ruimte”, aldus de minister. In totaal gaat het over 550.000 euro.

17 oktober