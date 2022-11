Ons land maakt 29 miljoen euro vrij om Oekraïne door winter te helpen

Ons land maakt 29 miljoen euro extra vrij voor steun aan Oekraïne. Daarvan gaat 19 miljoen euro naar de wederopbouw van ziekenhuizen en scholen, die ernstige schade hebben opgelopen door de Russische bombardementen. Dat meldt minister van Ontwikkelingssamenwerking Frank Vandenbroucke (Vooruit). “De vernieling in Oekraïne is niet te overzien en het viseren van de energievoorziening en gezondheidszorg door het Russische leger maakt het dagelijkse leven voor vele mensen vrijwel onmogelijk”, aldus de minister.

Sinds de start van de oorlog in Oekraïne heeft het Russische leger voor meer dan 120 miljard euro aan schade in het land aangericht. Talloze huizen, ziekenhuizen en scholen liggen in puin. Een op de vijf Oekraïners heeft sinds de invasie geen toegang meer tot zorg of medicijnen en bijna de helft van alle Oekraïense kinderen missen lessen op school.

Ondertussen richten de Russen hun aanvallen vooral op de energievoorzieningen in het land. Daardoor waren er al talloze stroomonderbrekingen. Miljoen mensen zitten dan ook zonder verwarming of licht.

Extra inspanning

“Met de strenge oorlogswinter in aantocht moeten we er nu eerst voor zorgen dat mensen toegang hebben tot basisvoorzieningen: een dak boven het hoofd, toegang tot medicijnen, ziekenhuizen die open kunnen blijven, proper drinkwater, voedsel en bescherming tegen de bijtende kou. Kinderen moeten ook op een veilige manier naar school kunnen blijven gaan”, benadrukt Vandenbroucke.

Om die reden levert ons land een bijkomende inspanning. In totaal gaat 9 miljoen euro naar, onder meer, het herstel van sanitaire voorzieningen in schoolgebouwen en naar de bouw van schuilkelders. 10 miljoen euro dient als steun aan ziekenhuizen, scholen en beschadigde waterinfrastructuur. Daardoor zullen een tiental ziekenhuizen, allemaal in regio’s die aan de frontlinies grenzen of die pas bevrijd zijn door het Oekraïense leger, de schade kunnen herstellen.

België draagt ook nog 10 miljoen euro bij aan het ‘Grain from Ukraine’-initiatief, dat op vraag van de Oekraïense regering graantransporten zal organiseren naar landen met een onmiddellijke nood. Sinds de start van de oorlog in februari 2022 heeft de Belgische ontwikkelingssamenwerking in totaal 61,5 miljoen euro aan steun geleverd.

