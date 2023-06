Ons land bevrijdt nog 3 andere Europeanen uit Iraanse cel

Vanaf het moment dat België begon te onderhandelen met Iran, kwam er ook vanuit heel wat andere Europese landen de vraag om landgenoten te bevrijden. Er zitten namelijk heel wat Europese burgers in de gevangenis in Iran. Zo was er ook de vraag vanuit Zweden om de Zweeds-Iraanse wetenschapper Djalali vrij te laten, die gastprofessor was aan de VUB en in Iran ter dood is veroordeeld wegens spionage. De vrijlating van Djalali stootte uiteindelijk op een njet aan Iraanse zijde. De twee Oostenrijkers en de Deen werden dan weer wel in de deal opgenomen.