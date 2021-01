Onrust over virusmutatie die voor uitbraken zorgt in Kempen: “Ook teruggevonden in de virusstam die de uitbraak in WZC in Mol veroorzaakt heeft"

In verschillende Kempense gemeenten zijn de voorbije dagen opvallende uitbraken van het coronavirus vastgesteld en er is onrust over de mogelijke mutatie of variant van het virus. Er moet nu verder worden onderzocht of die ook besmettelijker is dan gewoonlijk, zo verklaart microbioloog Herman Goossens bij HLN LIVE.

Onder meer in Wuustwezel, Duffel en Lier was er heel recent een sterke stijging van het aantal coronabesmettingen, tegen de nationale tendens in. In Duffel en Lier gaat het voornamelijk om uitbraken in woonzorgcentra, in Wuustwezel gaat het om besmettingen in de familiale sfeer. In stalen uit de regio werd de mutatie D614G aangetroffen, die het virus mogelijk meer besmettelijk maakt.

Lees ook Coronacijfers Wuustwezel gaan in tegen de dalende tendens, onderzoek naar mogelijk besmettelijkere variant

Mutatie versus variant

Het zou in ieder geval niet gaan om de meer besmettelijke variant die in het Verenigd Koninkrijk is gevonden. “Het is ook zeer onwaarschijnlijk dat het gaat om de Zuid-Afrikaanse variant", aldus Goossens bij HLN LIVE. In Mol, waar een uitbraak in een woonzorgcentrum ontstond die mogelijk gelinkt was aan het bezoek van een hulpsint, was er evenmin sprake zijn van de Britse of Zuid-Afrikaanse variant.

Goossens vermoedt dan ook dat het helemaal niet gaat om een variant, maar wel om een mutatie. Het verschil tussen de twee? “Toen de pandemie begon vorig jaar in januari, was reeds duidelijk dat er een mutatie opdook in China: de fameuze D614G-mutatie. Die mutatie werd dominant en dook later ook op in Europa”, zo zegt Goossens. “Daarnaast zagen we eind vorig jaar, in december, een aantal varianten opduiken. Daar zien we niet één mutatie maar soms wel vijftien tot twintig mutaties.” Van zulke varianten is bewezen dat ze besmettelijker zijn en dus meer besmettingen veroorzaken.

Bij mutanten is dat niet noodzakelijk het geval, al is van de mutant D614G recent eveneens aangetoond dat deze een hogere virale lading heeft, wat meer besmettingen betekent. “Deze mutatie was ook aanwezig in de virusstam die de uitbraak (in het woonzorgcentrum in Mol) veroorzaakt heeft. Dat zou een mogelijke verklaring kunnen zijn: de combinatie van een superverspreider met deze mutatie.”

Sequentieonderzoek

"We gaan de komende weken heel veel sequentieonderzoek doen om te zien of die mutatie inderdaad aanwezig is bij die verschillende uitbraken. Voor de Britse variant is er veel evidentie dat hij besmettelijker is, voor deze mutatie is er nog veel onderzoek nodig.” Bij het sequentieonderzoek gaat men stukjes genoom van het virus ontleden, om te kijken of er ook mutaties aanwezig zijn."

Als zo’n mutatie een voordeel biedt aan het virus, waardoor het zich makkelijker kan verspreiden, is het volgens Goossens heel waarschijnlijk dat de mutatie inmiddels wijdverspreid is. “Maar dat kunnen we onmogelijk zeggen. Er wordt bij ons niet zo heel veel onderzoek gedaan naar dergelijke mutaties."