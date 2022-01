Online vastgoed kopen via Biddit zit in de lift

Kust Prijs steeg opnieuw met 10 procent, maar kustappar­te­men­ten waren nooit zo populair: “Als ze zeggen dat ze gewoon eens komen kijken, dan weten we dat ze wellicht meteen willen kopen”

Nog nooit lagen appartementen aan de kust zó goed in de markt. Nochtans is een stekje aan zee allesbehalve goedkoop. “De ene kant van de zeedijk kan zelfs tot 100.000 euro meer kosten dan de andere kant”, stelt vastgoedmakelaar Johan Krijgsman van ERA. Drie bekende immobedrijven aan de kust laten hun licht schijnen op het succes. Waar let ik best op? En zal een kustappartement ook in de toekomst zo’n goeie investering blijven?

