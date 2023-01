Online telefoonboek 1207.be van Proximus verdwijnt

WEERBE­RICHT. Veelal droog met enkele opklarin­gen, temperatu­ren tot tien graden

Er hangen deze ochtend vaak lage wolken maar er zijn ook opklaringen, vooral ten noorden van de Samber en de Maas. Op een lokale bui na over het noorden blijft het droog. In de loop van de dag zijn er wat meer opklaringen maar later in de namiddag neemt over het westelijke deel van het land de hoge en middelhoge bewolking alweer toe en kan er in het uiterste westen wat lichte regen vallen. Dat meldt het KMI.

3 januari