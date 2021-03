Online drummen voor afspraak bij IKEA: shoptijd van een uur ingekort tot 45 minuten

Wie bij IKEA wil gaan winkelen, moet snel zijn. Sinds er op afspraak moet geshopt worden, is het online drummen voor een tijdslot. “Check regelmatig de website”, adviseert de meubelketen. Heeft u een tijdslot beet? Hou dan rekening met drie kwartier winkeltijd, in plaats van een uur zoals eerst was voorzien.

Wie de komende vier weken iets nodig heeft uit een niet-essentiële winkel moet eerst een afspraak maken, zo werd vorige week beslist door het Overlegcomité. Winkelen zonder afspraak kan alleen nog in zogenoemde essentiële winkels. De lijst, die u hier kunt vinden, is ongeveer dezelfde als in november, toen niet-essentiële winkels de deuren moesten sluiten.

Ook bij IKEA moet je - alvast tot 26 april - vooraf een afspraak maken via de website of app, maar wie deze week nog naar de winkel wil, komt mogelijk van een kale reis thuis. Verschillende filialen in ons land zijn namelijk tot eind deze week al volgeboekt. Het gaat dan om de IKEA-winkels in bijvoorbeeld Wilrijk, Gent of Hasselt.

Annulaties

Woordvoerster Colombine Nicolay bevestigt de drukte aan HLN Live en adviseert om regelmatig een kijkje te nemen op de website van IKEA. Want “het is zo dat er voortdurend slots vrijkomen”, ook in de winkels die momenteel volzet zijn, zegt ze. Door geannuleerde afspraken van een andere klanten, bijvoorbeeld.

Laat u daarnaast niet afschrikken door de kalender die ook de komende weken al helemaal volzet lijkt. “De mogelijkheden worden maar opgezet tot maximaal een week later”, stelt Nicolay gerust. Klanten krijgen dus sowieso op regelmatige tijdstippen de kans om een afspraak te boeken. Dat neemt niet weg dat de afspraken snel de deur uit zijn. Dat beaamt ook de woordvoerster, die zegt dat 50 klanten per tijdslot voor IKEA heel weinig is.

“Daar waar wij de voorbije maanden telkens meer dan 1.000 klanten verwelkomden, met nog altijd 20 vierkante meter per klant, worden wij nu teruggedrongen tot 50 (klanten per tijdslot, nvdr.). Voor een winkel als IKEA is dat zeer weinig.” Hierdoor kan de meubelgigant niet aan de vraag beantwoorden die er momenteel wel is.

Zonder afspraak naar een IKEA-winkel trekken, is overigens niet aan de orde, zegt Nicolay nog. Zonder afspraak kom je er niet in. “De richtlijn blijft om via de website te checken of er een tijdslot vrij is.”

45 minuten

Kleine wijziging nog: klanten krijgen voortaan geen uur de tijd meer om in de winkelen, maar 45 minuten. Het tijdslot start zoals is aangegeven op de bevestiging van de klant. Dus komt u maar beter op tijd. “Heeft u een afspraak om 11 uur, kom niet te laat, want jouw tijd gaat dan al in.” Bent u tien minuten te laat, dan verliest u met andere woorden ook tien minuten winkeltijd.

Drie kwartier is niet lang en dus raadt IKEA ten slotte nog aan om “online of via de app de nodige voorbereidingen te treffen”. Klanten kunnen ook advies op afstand krijgen. Het bedrijf blijft voorts een afhaaldienst op de parking organiseren, en klanten kunnen producten ook thuis laten leveren.

